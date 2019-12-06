Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşlarıCeren'in sırasına konulan fotoğrafı Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın konuşmasıCeren'in sınıf arkadaşının konuşmasıCeren'in arkadaşlarının yoklama yapmasıArkadaşlarının Ceren'in en sevdiği parçayı söylemesiArkadaşlarının Ceren'in sırasına karanfil bırakması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in arkadaşları, doğum günü dolayısıyla öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesindeki sınıfında bir araya geldi.