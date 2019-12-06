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Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

06.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:56
Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları
Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın konuşması
Ceren'in sınıf arkadaşının konuşması
Ceren'in arkadaşlarının yoklama yapması
Arkadaşlarının Ceren'in en sevdiği parçayı söylemesi
Arkadaşlarının Ceren'in sırasına karanfil bırakması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in arkadaşları, doğum günü dolayısıyla öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesindeki sınıfında bir araya geldi.
Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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