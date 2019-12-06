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Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in arkadaşları doğum gününde Ceren'i andı. Arkadaşları çok sevdiği ABD'li şarkıcı Josh Groban'ın 'You Raise Me Up' isimli şarkıyı ağlayarak söyledi.

06.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:32

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi. Arkadaşları Ceren'in en çok sevdiği ABD'li şarkıcı Josh Groban'ın 'You Raise Me ' isimli şarkıyı söyledi. Duygulu anlar yaşayan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

SEVDİĞİ ŞARKIYI SESLENDİRDİLER

Arkadaşları, doğum gününde sınıfında andıkları Ceren için çok sevdiği ABD'li şarkıcı Josh Groban'ın 'You Raise Me Up' isimli şarkısını söyledi. Bu sırada duygulanan öğrenciler gözyaşı döktü. Sınıftaki anmada yoklama da alınırken Ceren'in adı okunduğunda herkes 'Aklımızda ve kalbimizde' dedi.

ADI, ÜNİVERSİTEDE YAŞATILACAK

Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, Ceren'i unutmayacaklarını söyledi. Akdoğan, öğrencilerin talebi üzerine Ceren'in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.

"DOĞUM GÜNÜ İÇİN PLAN YAPMIŞTIK"

Sınıf arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş, Ceren'in doğum gününü kutlamak için kendisiyle plan yaptığını anlatarak, "Doğum günü için kendisiyle plan yapmıştık. Doğum gününü bungalovlarında kutlayacaktık; ama olmadı. Çok üzgünüz. Onu asla unutmayacağız. Adını her yerde yaşatacağız" diye konuştu.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevi'ni kabul etmediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Şırnak'taki Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde uygun koşullar olmadığı için Özgür Arduç'u istemedi. Arduç'u taşıyan araç Van'a yönlendirildi. Mahkum, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi

Ceren Özdemir, Josh Groban, Up, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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