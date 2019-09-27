Sınıf arkadaşlarının yumrukladığı 13 yaşındaki çocuk öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 yaşındaki öğrenci, okulda iki sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Diego adlı çocuk, bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, Kaliforniya eyaletine bağlı Moreno Valley şehrinin Landmark Ortaokulu'nda meydana geldi. Diğer öğrenciler tarafından kameraya alınan kavgada, kafasına iki yumruk yiyen çocuk düşerek başını duvara vurdu. Görüntüde saldırgan çocuğun, yere düşen Diego'ya bir yumruk daha attığı görüldü. Okul görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun bir hafta sonra beyin ölümünün gerçekleştiği yerel polis tarafından açıklandı. Ailesi tarafından organları bağışlanan 13 yaşındaki Diego'nun arkadaşları, okulun bu tür kavgalara sahne olduğunu ve yetkililerin yeterli tedbirleri almadığını söyledi.

Moreno Valley Şerifi tarafından yapılan açıklamada 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ve iki saldırgan öğrencinin olay günü gözaltına alındığı ve o günden beri gözaltında olduğu belirtildi. Polis, saldırganların 18 yaşından küçük olması sebebiyle isim ve detay açıklanmayacakları bilgisini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Diego'nun saldırıya uğraması

Arkadaşlarının Diego'yu anma fotoğrafları