Sınıf defterleri ve yoklama fişleri 'Tedris' ile tarihe karışıyor Isparta 'da bilgisayar öğretmeninden, bir dönemi sona erdirecek sistem geliştirildiTedris Modüler Yönetim Sistemi ile okulun tüm işleyişi dijital ortamda kontrol altında Bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz: "Bu proje Türkiye genelinde yayılırsa, okullarımız belli bir standartta olur"ISPARTA - Isparta'da bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz, yaptığı yönetim sistemi uygulaması ile sınıf yoklaması, ders ve etkinlik duyuruları, ek ders, nöbet çizelgesi ve kütüphanedeki kitap alım istatistikleri ile daha birçok içeriğin okulda güvenli şekilde kullanılmasını sağladı. Yaptığı projeye ders anlamına gelen 'Tedris' adını veren Kenan Yılmaz, bu uygulamanın akıllı tahtalar ve mobil telefonlar üzerinden kolaylıkla kullanılabildiğini ifade ederek, okullardaki idari kadronun iş yükünü de azalttıklarını ve okul düzenine hakimiyet zamanını da arttırdıklarını belirtti.Tedris Modüler Yönetim Sistemi sayesinde, artık okullarda sınıf defterleri ve fişlerle alınan yoklamalar tarihe karışıyor. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kenan Yılmaz, yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde durduğu Tedris Modüler Yönetim Sistemiyle, değişen ve gelişen dünyada önemli bir projeye imza attı. Tedris Modüler Yönetim Sistemiyle akıllı tahtada süper ötesi bir projeye imza atan projeyi öğretmen Kenan Yılmaz, 'Tedris' sayesinde hem öğretmenlerin hem de okul idaresinin iş yükünü azalttıklarını söyledi.Kenan Yılmaz, görev yaptığı okulda Tedris Modüler Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Isparta'da uygulanan sistemin tüm Türkiye'de kullanılmasını hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, bu konuda gerekli girişimlerde bulundukları ifade etti.Tedris sistemi ile artık sınıf defterleri ve yoklama fişleri tarih oluyorTedris Modüler Yönetim Sistemiyle ilgili yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma yaptığını dile getiren bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz, çalışmayı İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı. Yılmaz, "Biliyorsunuz okullarda sınıf defterleri, yoklama fişleri vardır, kurs ve egzersiz defterleri bulunur. Artık dünya değişiyor, her şey dijitalleşiyor. Bir bilginin ve verinin dijitalleşmesi demek daha hızlı ulaşabilir ve basit sorgulanabilir şekline getirebilmesi demek olduğu için ben öncelikle nöbet, kurs defterlerini kaldıralım. Hepsi dijital ortamda tutulsun. ve biz okulun işleyişini tümden ve bir ekrandan görebilelim diye böyle bir projeye başladım diye düşündük. Yaklaşık 1.5 yıldır bir çalışma sürdürüyorum ve halen daha da sürdürüyoruz. Gelişmekte olan bir proje. Bu projedeki hedef; sınıf defterleri işte bir öğretmen derse girdiği zaman artık defterler ve yoklama fişiyle uğraşmasın diye böyle bir çalışma başlattık. Öğretmenlerin işleyişi daha kolay ve hızlı olsun diye düşündük. Dijital ortam her zaman daha sağlıklıdır, güvenlidir. O yüzden de ben de böyle bir projede öğretmenlerin daha hızlı bir şekilde işlevini yapabilsin, derse hızlı derse odaklanabilsin diye böyle bir proje başlattık. Şu anda bizim okulumuz pilot okulumuz. Geçen yıl şubat ayında biz projeye kullanmaya başladık" dedi."Amacımız, aslında öğrencinin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak"Projeyle ilgili olarak olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Öğretmenlerin olumlu tepkileri var. Artık deftere dönmek ya da yoklama fişlerini doldurmak istemiyorlar. Yani, her şey olumlu. Şimdi bu proje sınıf defterleri, yoklama fişleri aynı zamanda dolduruluyor. Kurs, nöbet, etüt pansiyon defterleri buradan dolduruyorlar. Öğrencilerin döküm ve raporlarını buradan alabiliyoruz. Öğretmenlerin ek ders hesap defterleri Tedris sayesinde buradan hesaplanıyor ve dolduruluyor. İdarecilerin ve öğretmenlerin yükü de bu sistem sayesinde azalıyor. Sistem zaten şöyle bütün tahtalarımız aynı standartta. Öğretmenler geldiği zaman tahtadaki tedrisi çalıştırıyor, açıyor. Hangi sınıfta dersi varsa öğretmen listesinden ismini seçiyor, daha sonra sınıf listesinden yoklamaları alıyor. Yoklamaları aldıktan sonra sınıf defteri bölümüne geçip işleyeceği konuyu belirtiyor. Daha sonra kaydet düğmesine bastığı zaman cep numarasına gelen onay kodunu giriyor ve sisteme giriyor. Böylelikle hem yoklamayı almış oluyor hem de hem sınıf defterini ve konuyu eklemiş oluyor. Sistem idarenin belirlediği saatlerde aktif durumda oluyor. Bu sistem sadece yoklama ve sınıf defterleri için değil. Öğrencilerin kütüphanedeki kitapları görebilmeleri için, bir kitabın kimde olduğunu sistemden görebiliyor. Kütüphanedeki bilgiyi tahtadan bu sistem sayesinde ulaşabiliyoruz aslında. Bizim amacımız, aslında öğrencinin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Öğretmen ve öğrenciler tarafından çeşitli öneriler de geliyor. Bu önerileri de değerlendiriyorum" diye konuştu."Okuldaki herkesin emeği var"Bu sistem sayesinde sağlıklı yoklama alındığını ve öğrencilerin güvenliği için de özel olarak hazırlanan bir projeye olduğunu kaydeden Yılmaz, "Tabii, bu proje Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde gelişen, geliştirilen bir sistem olduğu için herkesin emeği vardır" şeklinde konuştu."Bu proje Türkiye genelinde yayılırsa okullarımız belli bir standartta olur""Tedris eski dilde ders demek zaten" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Bize uygun olduğu için Tedris ismini koyduk. Eski emekli olan müdürümüz Mehmet Bey koydu ismini. Milli Eğitim Bakanlığında da zaten uluslararası İçişleri Bakanlığının düzenlediği yarışmalara katıldık ve başvuruları yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımıza girişimlerde bulunduk. Bu proje Türkiye genelinde yayılırsa okullarımız belli bir standartta olur. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları açılırsa, bilgilerde orada tutulduğu zaman sistem daha senkronize bir şekilde çalışacaktır. Sistem şu an da okul içindeki bir sunucu da çalışıyor. Güvenliği ve her şey kontrol altında. Bu sistem sayesinde öğrenciler sabahtan ilk 3 derse girmediği anda anında ailelere mesaj iletiyor. Önceden kağıtla olan işlemlerle sağlıklı yoklama alınamıyordu."Yılmaz ayrıca, bu sistemin, idarenin iş yükünü azalttığı için, arta kalan zamanlarda okul düzenine daha hakim şekilde görev yapmalarına da imkan sunduğunu aktardı.