Sınıf Değiştirmek İçin Para Toplayıp Zimmetine Geçirdiği İddia Edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:23

Bursa'da bir okul müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adı altında topladığı 60 bin liranın 30 bin lirasını kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.Nilüfer ilçesinde eğitim veren Emir-Koop İlkokulu'nun müdiresi B.Z'nin öğrencilerden bağış ve aidat adı altında zorunlu olarak topladığı paraların bir kısmını zimmetine geçirdiği iddiası Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları araştırmalarda, okul müdiresinin öğrencilerden kayıt yaptırmak, sınıf ya da öğretmen seçmek için para aldığını tespit etti. 2018-1019 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 60 bin lira para toplayan B.Z'nin bu paranın 30 bin lirasını okula harcadığı belirlendi. Geri kalan 30 bin liranın ise ortada olmadığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan B.Z'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, fakat toplanan 60 bin liranın 30 bin lirasına ne olduğuna dair de bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Okul müdiresi B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - BURSA