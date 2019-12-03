Haberler » Güncel » Sınıf mahkeme salonu oldu - Haber

Sınıf mahkeme salonu oldu

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Bölümü öğrencileri için dizayn edilen mahkeme salonunda duruşma yapıldı.

03.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06Sınıf mahkeme salonu oldu
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Bölümü öğrencileri için dizayn edilen mahkeme salonunda duruşma yapıldı.
Öğrenciler, okullarındaki duruşma salonunda hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yaptı.

Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı.
Duruşmaya katılan başsavcı, hakim ve diğer misafirler ise izleyici koltuklarına oturdu.
Senaryoda bir sanığın düğün gecesinde bir bayanı bıçakla yaralaması ve darp etme konusu ele alındı.
Mübaşir tarafından salona çağrılan taraflar yerlerini alarak hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede taraflar, tarafların tanıkları dinlendikten sonra hakim kararını açıklayarak sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek mahkemeyi sonlandırdı.
Daha sonra Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Ağır Ceza Üyesi Hakim Abdülsamed Göl, Cumhuriyet Savcısı Betül Dinler tarafından okul konferans salonunda "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında öğrencilere konferans verdi.
Duruşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve daire müdürleri de katıldı.

Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt - Haber
17:56 İntihara kalkışan kadını polis kurtardı - Haber
17:55 Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
17:55 CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır - Haber
17:54 İşitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:58:19