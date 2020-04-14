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Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ali Akar'ın, halattan yaptığı dekorasyon malzemeleri ilgi görüyor.

14.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:38
Sınıf öğretmeni halattan dekorasyon malzemeleri imal ediyor
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ali Akar'ın, halattan yaptığı dekorasyon malzemeleri ilgi görüyor.

Öğretmen Ali Akar, halattan dekorasyon malzemeleri yapmaya internetteki konuyla ilgili videoları izleyerek başladığını söyledi.

Akar" Bir süre sonra internetten temin ettiğim halattan bardak altlıkları, kalemlik ve makyaj kutuları yapmaya başladım. Hatta öğrencilerime de öğreterek onların da sınıfta yaptıkları çalışmalara destek oldum. Jüt halatlara mahsus saman rengi çok hoşuma gidiyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde kaldığım bu günlerde jüt halattan malzeme ve süsleme yapmaya daha fazla zamanım oluyor. Yaptığım dekorasyon malzemelerini öğretmen arkadaşlara ve yakınlarıma hediye ediyorum. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan insanlara tavsiyem tüketimin arttığı bu dönemde mümkün olduğunca üretime ağırlık versinler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Akar, Hisarcık, Kütahya, Yaşam
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