Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?

Yönetmelik değişikliğine göre, ilkokullarda sınıfta kalmak tamamen kaldırılmış ve diğer ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve üst sınıfa geçmekte güçlük çeken öğrencilerin sınıf tekrarı kararı ise öğretmenlerden oluşan kurul kararına bırakılmıştı.

SINIFTA KALMA NE ZAMAN KALDIRILDI?

MEB'in 21 Temmuz 2012 tarihinde 57 maddeden oluşan yönetmelik değişikliğinde sınıfta kalma durumuna açıklık getirerek kesin bir dille kaldırıldığını belirtmişti. Düzenlemede yer alan 22. maddede:

''Aynı Yönetmeliğin 47'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir."

"c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)'a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2012 YILI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYIN...

SINIFTA KALMA GERİ Mİ GELİYOR?

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ortaokul ve liselerde sınıfta kalmanın yeniden getireceğini açıkladı. Sınıf tekrarının kaldırılmasıyla eğitimde seviye düşüklüğüne nedne olduğunu, öğrencilerin dört işlem bilmeden okulu tamamladıklarını belirtti.