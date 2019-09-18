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Sınıfa gelen "ünlüler" hayal kırıklığına neden oldu

Samsun'da bir ilkokulda, sınıf öğretmeni öğrencilere ünlü harfleri öğretmek için ilginç bir yol izledi.

18.09.2019 16:12Sınıfa gelen
Samsun'da bir ilkokulda, sınıf öğretmeni öğrencilere ünlü harfleri öğretmek için ilginç bir yol izledi.
İlkadım ilçesinde bir özel okulun 3. sınıf öğretmeni Tekin Köksal, öğrencilerin ilgisini derse çekmek için "sınıfa ünlüler gelecek" diyerek öğrencilere bu konudaki görüşlerini sordu.
Öğretmenin, "Hangi ünlünün sınıfa gelmesini isterdiniz?" sorusuna karşılık öğrenciler, çoğunlukla "youtuber" olmak üzere istedikleri ünlülerin isimlerini sıraladı.
Sıra, ünlülerin sınıfa gelmesine geçince heyecanlanan öğrenciler, ellerinde ünlü harflerin kartlarını taşıyan arkadaşlarını görünce hayal kırıklığı yaşadı.
Öğrenciler, sınıfa bekledikleri ünlüler gelmeyince, "Çok mutsuzum.", "Youtuber gelir diye düşünüyordum.", "İstediğim kişiler gelemedi.", "Öğretmenim ben hayal kırıklığına uğradım çünkü hiçbir ünlüyü göremedim." diyerek hayal kırıklıklarını dile getirdi.
Öğretmen Köksal, öğrencilerinin bu sevimli hallerini çektiği videoyu velilerle paylaştı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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