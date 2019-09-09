Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

09.09.2019 15:59 Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, sınıfta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:40   Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
16:39   Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı
16:39   Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu
16:37   14 yaşındaki Demirhan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
16:36   LPG yüklü tanker tarlaya uçup, takla attı
16:33   - Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla...
16:32   Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı