Haberler» Yerel» Haber

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştüKAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

09.09.2019 17:18
Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
KAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.
Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde, sınıfta inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Melikgazi, Kayseri, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
18:30   Üsküdar'da dev kazanlarda yapılan aşureler vatandaşlara dağıtıldı
18:03   - Beyşehir'de Geleneksel Akçabelen Çetmi Fasulye Festivali
17:51   İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
17:18   Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
16:52   Ahlat'ta ilk ders zili tarihi Selçuklu Mezarlığı'nda çaldı
16:45   Köylü kadınların yemek sunumları profesyonellere taş çıkarttı
16:41   Başkan Erdem öğrencilerin heyecanını paylaştı