Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14), sınıfta arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra, dördüncü katta bulunan sınıfının penceresinden atladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T, henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı. Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin'in ağır yaralı olduğunu belirleyip ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmenlerin ifadelerine başvurdu.