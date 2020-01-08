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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı (2)

ARKADAŞLARI HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI İÇİN ATLAMIŞMuazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katından atlayarak ağır yaralanan 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T.'nin (14), arkadaşlarının, sınıfta kaybolan cep telefonunu çaldığı yönünde suçlamaları nedeniyle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

08.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:05Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı (2)

ARKADAŞLARI HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI İÇİN ATLAMIŞ

Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katından atlayarak ağır yaralanan 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T.'nin (14), arkadaşlarının, sınıfta kaybolan cep telefonunu çaldığı yönünde suçlamaları nedeniyle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.İddiaya göre, aynı sınıfın öğrencilerinden G.N.S.'nin cep telefonu kayboldu ancak bir süre sonra bulundu. Sınıftaki diğer öğrenciler ise telefonu Rojbin T.'nin çaldığını iddia etti. Okulun rehber öğretmeni ile görüşen Rojbin'in bir süre sonra intihara kalkıştığı öğrenildi. Öğretmen ve öğrencilerin ifadelerinin alındığı olayda yaralanan Rojbin T.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.



Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: DHA

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