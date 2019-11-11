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Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadıADANA - Adana'da sınıfta bayılan kız öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:50
Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti
'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
ADANA - Adana'da sınıfta bayılan kız öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde bulunan Fatma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.
Bu arada, Zehra Acar'ın arkadaşları ve öğretmenleri de okulda gözyaşlarına boğuldu.
Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Zehra Acar, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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