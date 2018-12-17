Sınıfta Doğum Günü Sürprizi

İlçede imza attığı büyük dönüşüm çerçevesinde rutin belediyecilik hizmetlerini 'Gönül Belediyeciliği'ne dönüştüren ve insanlara dokunarak Yıldırım ailesinin bağlarını güçlendiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, minik İlkin Deniz'e mutluluk götürdü. 'Edebali ile El Ele' projesi kapsamında ilçe sakinlerinin evlerine konuk olan, hemşehrilerinin üzüntülerini, sevinçlerini ve mutluluklarını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Ağustos ayında misafirleri olduğu Ocakçı Ailesi'nin minik kızları, Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi İlkin Deniz'e sınıf arkadaşları, ailesi ve öğretmenleri ile birlikte doğum günü sürprizi yaptı. İlkin Deniz, Başkan Amcasının yaptığı sürpriz karşısında mutluluk gözyaşları döktü. Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve Başkan Amcası ile doğum günü pastasını kesen İlkin Deniz'in mutluluğu görülmeye değerdi.

'MUTLULUK PAYLAŞTIKÇA ARTAR'

Yıldırım'daki dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yerel yöneticiler olarak ilçemize hizmet ederken, rutin çalışmaların dışına çıkmak, hemşehrilerimize dokunmak, onlarla beraber aynı duygulara ortak olmak, bizi biz yapan değerlere tutunmak ilçemizin en güzel yansıması. Bu anlamda hemşehrilerimize iç içe olmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi birçok hizmetin üstünde görüyorum. Çünkü üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça artar. Ağustos ayında evlerine konuk olduğumuz Ocakçı ailesinin biricik yavruları İlkin Deniz, bizleri ağırlamaktan büyük mutluluk yaşamıştı. Bizler de ailesinin ricaları üzerine yavrumuza sürpriz yaparak doğum gününü arkadaşlarıyla, ailesiyle ve öğretmenleriyle kutladık. Rabbim güzel yavrumuza hayırlı, huzurlu ve güzel bir yaşam versin" dedi.

BAŞKAN EDEBALİ'YE TEŞEKKÜR

Kızlarına yaşattığı büyük mutluluk için Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür eden İlkin Deniz'in babası Serdar Ocakçı, "İlkin Deniz Başkanımızı çok seviyor. İyi ve kötü günümüzde daima yanımızda hissettiğimiz, küçük kalplerde bile çok büyük bir yere sahip olan Sayın Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye, evladımıza yaşattığı bu mutluluk için teşekkür ederim. Yoğun programları arasında vakit ayırarak küçük bir çocuğu sevindirmek adına mutluluğumuzu paylaşan Başkanımıza sağlık ve başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler