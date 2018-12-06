06 Aralık 2018, 14:23
»»

Sınıfta Öğretmen Varken Elektronik Sigara İçip Bağıran Öğrencilere Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Henüz adı bilinmeyen bir okulda öğrencilerin, elektronik sigara içip kontrolsüzce bağırması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Henüz adı bilinmeyen fakat lise olduğu tahmin edilen bir okulda, öğrencilerin sınıfta öğretmen varken elektronik sigara içmesine tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Bir kullanıcı "Gençliğin geldiği hale bak yazdık" diyerek tepki gösterirken, öğretmen olan bir diğer kullanıcı ise "Öğretmenler olarak bıktık böyle tiplerden. Ama hiçbir yaptırım yok. Özellikle özel okullarda göz göre göre sınıf geçiriyor müdürler. Karşı çıkan öğretmenin de işine son veriyorlar." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Twitter'da gösterilen tepkiler;

06 Aralık 2018 Perşembe 14:23



YORUMLAR (50)
BOGA: eşşek dagdan gelene kadar dövecen
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OKUL: Ahlaksız ve disiplinsiz öğrencilerin eğitimine son verilmeli.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: Devlet halkın vergileriyle bu terbiyesiz öğrencilere biraz insan olsun diye bu kadar para harcasın şu rezalete bakın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEDYA FALCISI: daha iyigünler bunlar saygı sevgi ve edep ahlak bittigi son nokta
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SERDAR TAŞÇI: Bence eğitim sisteminin yanı sıra o çocuğun sosyal hayatı okuldaki davranışlarını belirleyen asıl faktördür
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın