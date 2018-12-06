Sınıfta Öğretmen Varken Elektronik Sigara İçip Bağıran Öğrencilere Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Henüz adı bilinmeyen fakat lise olduğu tahmin edilen bir okulda, öğrencilerin sınıfta öğretmen varken elektronik sigara içmesine tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Bir kullanıcı "Gençliğin geldiği hale bak yazdık" diyerek tepki gösterirken, öğretmen olan bir diğer kullanıcı ise "Öğretmenler olarak bıktık böyle tiplerden. Ama hiçbir yaptırım yok. Özellikle özel okullarda göz göre göre sınıf geçiriyor müdürler. Karşı çıkan öğretmenin de işine son veriyorlar." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Twitter'da gösterilen tepkiler;