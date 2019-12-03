Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Dün gece saatlerinde bir kullanıcı tarafından internete yüklenen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ankara'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, öğretmen ders anlatırken bir öğrencinin sigara içmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.