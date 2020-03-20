Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sınır birliklerinde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri - Haberler

Sınır birliklerinde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri

Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan birliklerde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri alındı.

20.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:05
Sınır birliklerinde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri
Türkiye 'nin Suriye sınırında bulunan birliklerde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri alındı. Birliklerde virüse karşı dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında Suriye sınırında bulunan birliklerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte işleminde askeri araçlar, binalar ve kullanımda bulunan bölgeler virüse karşı temizlendi.
Öte yandan Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ve geçici barınma merkezlerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmaya ilişkin Arapça broşürler dağıtıldı.
(Ahmet Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Suriye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor - Haber SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ -7-Şişli - Haber İSTANBUL POLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN SİREN ÇALDI -1-Fatih - Haber Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere 12 maddelik korona genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading