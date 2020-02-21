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Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

21.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:45Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 araçlık, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)

Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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