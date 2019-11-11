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Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

11.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:27Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Pazarkule Sınır Kapısı

Tampon bölgedeki bekleyen DEAŞ'lı

Tampon bölgeden detaylar

Bekleyen DEAŞ'lı

Muhabir, Ali Can Zeray'ın anonsu

Askeri aracın  gelişi

Yunanistan  Sınır Kapısı tabelası

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER,(EDİRNE,

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Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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