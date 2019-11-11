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Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan tarafından kabul edilmeyip geri gönderildi. Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede DEAŞ'lı terörist beklemeye başladı.

11.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi, de kabul etmedi. Ortada kalan terörist tampon bölgede beklemeye başladı.

TÜRKİYE SINIR DIŞI ETTİ, YUNANİSTAN ALMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den 'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

TAMPON BÖLGEDE KALDI

Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." denildi.

SOYLU "PAZARTESİ BAŞLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada pazartesi günü DEAŞ'lıların iadelerine başlanacağını söylemişti. Soylu, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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