Haberler » Güncel » Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - Haber

Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.

12.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:40Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.
Dün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD'li YTS Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede bir süre beklemişti.
Daha sonra Yunanistan'a geçmeye karar veren YTS, Yunan makamlarınca kabul edilmemişti.
Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Muhammad Darwis B'nin tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Bölgede çok sayıda uluslararası ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:05 İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
19:08 Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
19:05 DHA YURT BÜLTENİ-17
19:05 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:11:37