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Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türkiye-Yunanistan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.

13.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:12
'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türkiye- tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.
Önceki gün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B. Yunanistan tarafından kabul edilmemişti.
Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Ürdün uyruklu Muhammad Darwis B'nin tamponda bekleyişi devam ediyor.
Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.
Öte yandan ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.
Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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