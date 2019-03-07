07 Mart 2019, 09:54
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Sınır Filmi

Sınır Filmi

Sınır filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sınır filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir kadın olan Tina gümrük memuru olarak çalışır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina işinde oldukça başarılıdır. Altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkarır. Bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılanca işler biraz karışır. Tina adamın bir şey sakladığından emindir fakat bunu bir türlü ispatlayamaz. Bu olay Tina’nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.


Yönetmen: Ali Abbasi
Senaryo: John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi
Oyuncular: Eva Melander , Eero Milonoff , Jörgen Thorsson , Ann Petrén, Sten Ljunggren , Kjell Wilhelmsen, Rakel Wärmländer, Andreas Kundler , Matti Boustedt, Tomas Åhnstrand, Josefin Neldén, Henrik Johansson, Ibrahim Faal, Asa Janson, Donald Högberg , Krister Kern, Viktor Akerblom, Robert Enckell, Elisabeth Göransson, Aksel Dis, Aslı Diş, Hugo Ljunggren, Glenn Hasselberg, İsra Nur, Asa Johansson, Natalie Minnevik
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Gräns/ Border
Yapımcı Firma: Sveriges Television (SVT)
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İsveç, Danimarka
Orijinal Dili: İsveççe
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 24.05.2019

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Genç, Sinema
Kaynak: InterSinema.com