Sınır Filmi

Genç
bir kadın olan Tina gümrük memuru olarak çalışır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina işinde oldukça başarılıdır. Altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkarır. Bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılanca işler biraz karışır. Tina adamın bir şey sakladığından emindir fakat bunu bir türlü ispatlayamaz. Bu olay Tina’nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur. Yönetmen:
Ali AbbasiSenaryo: John Ajvide Lindqvist
, Ali AbbasiOyuncular:
Eva Melander , Eero Milonoff , Jörgen Thorsson , Ann Petrén, Sten Ljunggren , Kjell Wilhelmsen, Rakel Wärmländer, Andreas Kundler , Matti Boustedt, Tomas Åhnstrand, Josefin Neldén, Henrik Johansson, Ibrahim Faal, Asa Janson, Donald Högberg , Krister Kern
, Viktor Akerblom, Robert Enckell, Elisabeth Göransson, Aksel Dis, Aslı Diş, Hugo
Ljunggren, Glenn Hasselberg, İsra Nur, Asa Johansson, Natalie MinnevikFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Gräns/ BorderYapımcı Firma:
Sveriges Television (SVT)Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: İsveç
, DanimarkaOrijinal Dili:
İsveççeFilmin Süresi:
110 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
24.05.2019Sınır Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç, Sinema
Kaynak: InterSinema.com