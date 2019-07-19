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Sınır güvenliği toplantısı

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İranlı yetkililerle sınır güvenliği toplantısına katıldı.

19.07.2019 11:49 Sınır güvenliği toplantısı
Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İranlı yetkililerle sınır güvenliği toplantısına katıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Dundar, Gürbulak–Bezirgan Sınır Kapısı'nda karşıladığı İranlı yetkililerle Ağrı'nın Doğubayazıt Kaymakamlığında bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklama yapan Dündar, iki ülke arasında belli aralıklarla toplantıların yapıldığını söyledi.
Bir önceki toplantının İran'da yapıldığını belirten Dündar, "İki ülke arasında bulunan 120 ile 200 nolu sınır taşları arasındaki güvenlik konuları ele alındı. Burada kaçakçılık, terör, sınır güvenliği ve yasa dışı göç konularını görüşerek mutabakata vardık." dedi.
Toplantıya, Askeri Müşavir Yarbay Sezgin Tosun, Hudut Subayı Mahmut Yıldız, Çaldıran Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdulmutalip Baki ve İranlı yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
Gürbulak, Çaldıran, Ağrı, Güncel

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