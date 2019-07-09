09.07.2019 21:57
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Sınır hattına 150 araçlık askeri konvoy

Sınır hattına 150 araçlık askeri konvoyHATAY - Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Sınır hattına 150 araçlık askeri konvoy
HATAY - Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın geçerek sınır hattına doğru hareket etti.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Askeri ZBT, ambulanslar, mühimmat yüklü askeri tırlar, silah yüklü uçak savar araçları ve komandoları taşıyan sivil otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoyun takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. Sınır hattına 150 araçlık askeri konvoy
Kaynak: İHA
Türkiye, Hatay, Genel

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