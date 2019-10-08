Haberler » genel » Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

- Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyatHATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.

08.10.2019 11:53
- Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
HATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat

Türkiye, Suriye, Hatay, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:40 Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
15:34 Ombudsman Malkoç: "Bize yapılan 17 bin 517 başvurudan 17 bin 500'ünü karara bağladık"
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnegöl programı netleşti
15:06 HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54'e yükseldi
14:56 RTÜK'de Serebral Palsi etkinliği düzenlendi
14:35 Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: "Ceviz, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir"
13:46 Böyle kafe konsepti görülmedi..."Cezaevi değil kafe"