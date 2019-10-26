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Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret edip, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

26.10.2019 14:44Sınır hattındaki özel harekat polislerine taraftarlardan destek
Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sınır hattında görev yapan özel harekat polislerini ziyaret edip, Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor maçı için Gaziantep'e gelen Alanyaspor taraftarları, sınır hattındaki özel harekat polislerine ziyarette bulundu.
Şube personellerine getirdikleri yöresel meyvelerden ikram eden taraftarlar, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yanında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edip, Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı dev bir pankartı açtı.
Etkinlik, Norveçli olduğu öğrenilen bir taraftarın şube müdürü Murat Taş'a Aytemiz Alanyaspor forması hediye etmesinin ardından sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı, Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Kaynak: AA

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