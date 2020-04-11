Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sokak ve caddeler boşaldı

Diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı saat: 24: 00 da başladı.

11.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:41
Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sokak ve caddeler boşaldı
Diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı saat: 24: 00 da başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı kapsamında 30 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Suriye'nin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde diğer 30 ilde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken boş olan caddelerde ve kaldırımlarda sokak köpeklerinin her şeyden habersiz uyuması ortaya ilginç görüntüler oluşturdular. Fırın ve diğer zaruri iş yerlerinin açık tutulduğu ilçede sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri devriye görevini icra etmeye başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sokak ve caddeler boşaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:38: Tahran Belediyesinde 134 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:38: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin... - Haber 12:36: Başkent'te meydanlar, caddeler boş kaldı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler