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Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

16.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:13
Sınır kapılarında koronavirüs önlemleri
Avrupa 'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Binlerce yolcunun geçtiği sınır kapılarında, hem yolcu hem de tır geçişlerinde termal kamerayla ateş ölçümü yapılıyor.
Önlemler sağlık personellerince 24 saat aralıksız sürdürülüyor.
Sık sık dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel de maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarından geçen tırların dezenfekte edildiğini söyledi.
Sınır kapılarından giriş yapan yaya, yolcu ve şoförlerin ateş ölçümünün yapıldığını belirten Kalkan, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımızın başından beri sürdürdüğü çalışmalar titizlikle uygulanmaktadır. Kapılarımızda 1 Mart'tan itibaren termal kameralarımızca ateş ölçümleri yapılmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün kovid saha rehberine uygun olarak da arkadaşlarımız işlemlerini sürdürüyor. Hem yaya hem de tır geçişleriyle ilgili sağlık kontrollerimiz devam etmektedir."
Kalkan, kentte herhangi bir karantina durumunun olmadığını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa, Güncel

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