Sınır Kapılarındaki Kuyruğa Çözüm Ekonomiye Katkı Sağlar"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:06



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:06

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), "Sınır kapılarındaki sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve art arda hayata geçirilen iyileştirici tedbirler ülkemiz ticaret erbabına ve taşımacılarımıza nefes aldıracaktır." açıklamasında bulundu.UND tarafından yapılan açıklamada, sınır kapılarında yaşanan sorunlar sebebiyle dış ticaret işlemlerinde yaşanan sorunların ülke ekonomisini direkt olarak etkilediği belirtildi."Sınır kapılarındaki sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve art arda hayata geçirilen iyileştirici tedbirler ülkemiz ticaret erbabına ve taşımacılarımıza nefes aldıracaktır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada,Türkiye'nin ikinci en büyük hizmet ihracatçısı olan taşımacılık sektörünün sınır kapılarındaki bekleme kaynaklı sorunlarının ortadan kaldırılması ile birlikte ülke ekonomisine sağlanan katkının daha da artacağının şüphesiz olduğuna vurgu yapıldı.Açıklamada, "Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur'a ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere, sektörümüz sorunlarına yönelik destekleri ve özel sektör ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaları sebebiyle şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.