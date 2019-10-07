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Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası

Bakırköy'de iddiaya göre sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi.

07.10.2019 02:12Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası

Bakırköy'de iddiaya göre sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede kadını ve erkek arkadaşını kurtardı.

Bakırköy'de bir kadın erkek arkadaşı ile birlikte oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. İddiaya göre evde küçük çaplı yangın çıkaran kadın ve erkek arkadaşı kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Bitişikbağlar Orta Sokak'ta 01.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bir apartmanın 3. katında oturan bir kadın iddialara göre erkek arkadaşı ile oturduğu sırada sinir krizi geçirdi. Evde küçük çaplı yangın çıkaran ismi öğrenilemeyen kadın ve yanındaki erkek arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kapıyı kırarak kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye detaylar
-Polisten detaylar
-Kadının erkek arkadaşından detaylar
-Kadından detaylar
-Olay yerinden apartmandan detaylar
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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