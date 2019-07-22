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Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı.

22.07.2019 12:51 Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, sinir krizi geçiren kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş., 3'üncü katta bulunan evini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ile itfaiyeyi aradı.
Ancak kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açmadı. A.Ş. mutfaktan aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı.
İtfaiye ekipleri, dışarıdan başlattığı müdahale ile yangını büyümeden söndürdü. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler ise A.Ş.'yi ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ş., hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
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