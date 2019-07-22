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Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe vermek istedi

Samsun'un Bafra ilçesinde sinir krizi geçiren kadın, eline geçen eşyaları balkondan atıp, evini ateşe vermek istedi.

22.07.2019 12:29 Sinir krizi geçiren kadın evini ateşe vermek istedi
Samsun'un Bafra ilçesinde sinir krizi geçiren kadın, eline geçen eşyaları balkondan atıp, evini ateşe vermek istedi.
Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan A.Ş'nin, eline geçen eşyaları aşağıya attığını ve evini ateşe vermeye çalıştığını gören komşuları durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, sinir krizi geçirdiği belirlenen kadına müdahale etti.
Kendisine müdahale etmek isteyen ekiplerin üzerine de eşya fırlatan kadın kontrol altına alınarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel

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