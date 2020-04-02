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Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sinir krizi geçirerek kendini seyir halindeki aracın önüne atan şahıs, polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

02.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:07
Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
ANKARA - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde sinir krizi geçirerek kendini seyir halindeki aracın önüne atan şahıs, polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin üzerine atlayan ve sürücü ile bir süre tartışan Ömer K., daha sonra kendini yola atıp, sinir krizi geçirerek etrafa bağırıp çağırdı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen şahsı mahalle sakinleri ve trafikte seyir eden yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Şahsın başına kolonya dökerek müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri, 112 ekiplerini ve polisi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ömer K'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınan Ömer K., sedyeden kendini yere atarak emniyet ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun süre hastaneye gitmemek için direnen Ömer K., ekipler ve mahalle sakinleri tarafından ikna edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa

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Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
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