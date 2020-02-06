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Sınır noktası personellerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi"

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personellerine ve idarecilerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi" verildi.

06.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:43Sınır noktası personellerine
Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personellerine ve idarecilerine "Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi" verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Teknik Destek Programı'na sunularak desteklenmeye değer bulunan "Etkin Sunumlar, Yetkin Kurumlar" Projesi kapsamında düzenlenen eğitime Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde görevli 16 personel katıldı. 04-05 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak Kurum Müdürü Tayfun Uzun yaptığı açıklamada, "Doğru ve planlı kişisel gelişim eğitimleri, kurumların insan kaynağı ve hizmet kalitelerini arttırmak için önemli bir araçtır. Bu noktadan hareketle önümüzdeki dönemlerde de bu tip projeler üreterek personellerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya gayret göstereceğiz." dedi.

Eğitim sonrasında eğitmen Psikolog Yeliz ARDA tarafından katılımcı personellere katılım belgesi verildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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