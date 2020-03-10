Sınır okulundaki öğrencilerden küçük imkanlarla duygu dolu etkinlik
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Suriye sınırının sıfır noktasındaki Eğrice kırsal mahallesinde okuyan öğrenciler, kısıtlı imkanlarla duygu dolu bir etkinliğe imza attı.
10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:56
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesine bağlı Suriye sınırının sıfır noktasındaki Eğrice kırsal mahallesinde okuyan öğrenciler, kısıtlı imkanlarla duygu dolu bir etkinliğe imza attı. Okulda Esed rejiminin hain saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan kahraman askerler için anma programı düzenleyen okul yönetimi ve öğrenciler, hazırladıkları bir videoyu da sosyal medyada yayımladı.
Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin hemen karşısında bulunan okulda düzenlenen etkinlik şehitler için saygı duruşu yapılması ve sonrasında İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İdlip'te şehit düşen askerlerin hatırası adına öğretmenlerin ortak çalışmaları ve Okul Müdürü Mehmet Özer'in destekleri sonucunda hazırlanan video öğrencilerle birlikte izlendi. Şehit askerlerin fotoğraflarının kolaj çalışması yoluyla birleştirilmesi sonucunda hazırlanan video öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Daha sonra İdlip'te şehit düşen askerlerin öz geçmişleri okundu. Okulun bazı öğrencilerinin şehitler adına yazdıkları şiirleri okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. - ŞANLIURFA
Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin hemen karşısında bulunan okulda düzenlenen etkinlik şehitler için saygı duruşu yapılması ve sonrasında İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İdlip'te şehit düşen askerlerin hatırası adına öğretmenlerin ortak çalışmaları ve Okul Müdürü Mehmet Özer'in destekleri sonucunda hazırlanan video öğrencilerle birlikte izlendi. Şehit askerlerin fotoğraflarının kolaj çalışması yoluyla birleştirilmesi sonucunda hazırlanan video öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Daha sonra İdlip'te şehit düşen askerlerin öz geçmişleri okundu. Okulun bazı öğrencilerinin şehitler adına yazdıkları şiirleri okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sınır okulundaki öğrencilerden küçük imkanlarla duygu dolu etkinlik
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