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Sınır ötesi operasyonda 61 bin hap ele geçirildi

Türk polisi Suriye'nin Azez kentinde düzenlediği operasyonda 61 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Sınır ötesi operasyonda 61 bin hap ele geçirildi
Türk polisi Suriye 'nin Azez kentinde düzenlediği operasyonda 61 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azez yerel polisiyle birlikte düzenlediği operasyonda 61 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 2 Suriyeli gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Azez, 3. Sayfa

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