Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destekMehmet Demir: "Diyarbakır'daki ailelerin çocuklarını beklemeleri geç kalınmış bir olaydır. Bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Bizler yakınlarımızı kaybettik, onlar kaybetmeden çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz"Ayşe Sinirli: "O anneler orayı bırakmasın, gerekirse bende onların yanına gider onlarla beraber ben kalır onlara da katılırım. O acıyı bana çektirdiler, o acıyı ancak ben çektim, çeken bilir başkası bilemez"

KİLİS - Suriye'den DEAŞ, PKK terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit ailelerinden Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere destek geldi.2016-2018 tarihleri arasında Suriye'den terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD tarafından Kilis'e yapılan roketli saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit aileleri Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan çocuklarını isteyen ailelere tam destek verdi. Annesini roketli saldırıda kaybeden Mehmet Demir, Her türlü terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Diyarbakır'daki ailelerin acılarını dindirmek adına yanlarındayız, bu eylemlerini destekliyoruz. Terörün acı yüzünü biz gördük, çoğumuz, annesini, babasını yakınını kaybetti. Diyarbakır'daki ailelerin çocuklarını beklemeleri geç kalınmış bir olaydır. Bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Bizler yakınlarımızı kaybettik, onlar kaybetmeden çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz" dedi.Selahhatin Arslan, Diyarbakır'da çocuklarını isteyen annelerin ellerinden öptüğünü ifade ederek, "Anneler davalarında haklılar, ben evladımı kaybettim, baba olarak çok zor durumlar yaşadım. Anneler haklı olarak evlatlarını istiyorlar. Cumhurbaşkanımız ailelere destek veriyor. Bizlerde destek veriyoruz. Ailelerin evlatlarına biran önce kavuşmalarını istiyoruz. HDP'nin tutumunu kınıyorum. Evladını kaybeden bir baba olarak eşimin neler çektiğini biliyorum. Bir annenin evladının olmamasını ne olduğunu bilen bir babayım, annelerin evlatlarına kavuşmaları için Allah'a her gün dua ediyorum" dedi.Şükriye Tülay Kaçan ise annelerin çocuklarının tırnağına zarar gelmesini istemeyeceğini ifade ederek, "Annelerin yerinde olsaydım, aynı tutumu gösterirdim. Ben o anneleri takdir ediyorum. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin, annelerin eline ne öle, nede sağ ellerine geçmiyor. Eylemlerini destekliyorum" diye konuştu.

HATAY - Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 14'üncü gününde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu şehit olan 69 yaşındaki Rifat Siniri'nin eşi Ayşe Sinirli, Diyarbakır'da evlat nöbetinin 18. gününde annelere destek verdi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Acılı annelere destek her geçen gün çığ gibi artarken, evlat nöbetinin 18. gününde annelere bir destekte, şehit eşi Kürt kökenli Ayşe Sinirli'den geldi.Reyhanlı ilçesinde eşini Zeytin Dalı Operasyonları sırasında teröristler tarafından atılan roket sonucu kaybeden Ayşe Sinirli, annelerin evlat nöbetlerini sürdürmesini istedi. Gerekirse kendisinin de annelere desteğe gideceğine söyleyen Ayşe Sinirli, "Benim eşimin ölümü bizim için gerçekten çok acı oldu. Eşim hep derdi ki 'askerlerimize yazık oluyor, beni götürseler bende gider şehit oluncaya kadar savaşırım. Ben Türkiyemin yanındayım' o sıra yaşı 68'di bende dedim sen şehit olamazsın. Yine de 'Ben gider hizmet ederim, şehit oluncaya kadarda kalırım' dedi. ve Rabbim onun dileklerini kabul etti. Zeytin Dalı Operasyonları sırasında Şubat'ın 2'sinde sebze haline giderken şehit oldu. Yani terör bizim hep içimizi yaktı, evimi yıktı, çoluk çocuğumu perişan etti. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi birde Diyarbakır'daki eylem yapan ailelerin çoluk çocuğunu kaçırıyorlar. Biz her zaman annelerimize destekteyiz, o anneler orayı bırakmasın, gerekirse bende onların yanına gider onlarla beraber ben kalır onlara da katılırım. O acıyı bana çektirdiler, o acıyı ancak ben çektim, çeken bilir başkası bilemez" dedi."Nöbet tutan anneler haklılar, bağırları yanmış"Tüm Türkiye'nin acılı anneleri desteklediklerini söyleyen Ayşe Sinirli, "Anneler nöbetlerine devam etsinler, çocuklarını istesinler. Onlarda vicdan, merhamet varsa, tutar anaların yavrularını gönderirler. Onlarda bir babadır, onların anneleri, bacıları, yavruları var. O acıyı kendileri çekseler kaldırabilirler mi? Yavrularını alana kadar sürekli kalsınlar, tüm Türkiye onların arkasındadır. Ben bir anne olarak yavrum için ateşe atılırım. Anneler çaba göstersin, herkeste annelerimize destektir. Annelerimiz haklılar içleri, bağırları yanmış. Allah hiç kimseyi yavrusundan ayırmasın" diye konuştu.Nöbet tutan annelere tepki gösterenlere de seslenen Ayşe Sinirli, "O annelere tepki gösterenler, kendilerini o annelerin yerine koysunlar hele bir onu düşünsünler. Neden tepki yapıyorlar? Yavrusunu yitirmiş bir anne herkesle savaşmaya hazırdır, canını verir çocuğunu vermez" dedi."Dilim Kürt ama ben Türk'üm diyecek kadar Türkiyemi savunurum"Kendisinin de Kürt olduğunu söyleyen Ayşe Sinirli, "Kürt dersen bizde Kürt'üz. Ben Kürt kızı Kürt'üm. Türk bayrağı altında yaşadığımız için dilim Kürt ama ben Türküm diyecek kadar Türkiyemi savunurum, Türkiyemin yanındayım. Türk bayrağımızı hiçbir zaman kimselere vermeyiz" dedi.Acılı annelere birde Kürtçe seslenen Ayşe Sinirli, "Anam bacım ben Kürdüm. Ben yanınızdayım. Anam, babam, bacım hepimiz Kürdüz. Biz ölünceye kadar sizin yanınızdayız. Orayı bırakmayın, terk etmeyin. Çocuklarınızı isteyin, oradan korkmayın" diye konuştu.

Kaynak: İHA