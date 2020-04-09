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Sınır şehri Kilis'te korona tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor

Sınır şehri Kilis'te korona tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor Suriye sınırına sınır noktada bulunan Kilis'te, Gaziantep, Hatay ile Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantinanın olduğu kentte korona virüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanıyor.

09.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:38
Sınır şehri Kilis 'te korona tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor
KİLİS - Suriye sınırına sınır noktada bulunan Kilis'te, Gaziantep , Hatay ile Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantinanın olduğu kentte korona virüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanıyor.
Coğrafik yapısı gerekliği Gaziantep ile Hatay Büyükşehir ve Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Suriye ile Gaziantep ve Hatay'a giriş çıkışın yasak olması nedeniyle doğal karantina uygulanan kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı uygulama yapıyor. Sosyal mesafe kuralına uymayan sürücüler uyarılıyor. Otomobil ile araçların ön tarafında sürücü dışında oturanlar arka koltuğa oturması sağlanıyor. Maske ve eldiven takılması konusunda polis sürücüleri uyarıyor. Ayrıca polis ekipleri, kaldırımda yürüyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Sınır şehri Kilis’te korona tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Suriye, Hatay, Kilis, Genel
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