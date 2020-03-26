Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemenlilerin yeterince içme suyu bile yok, ellerini nasıl yıkayacaklar?

uzmanlar, koronavirüsten korunmak için ellerin sabunla sıklıkla yıkanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

26.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42
uzmanlar, koronavirüsten korunmak için ellerin sabunla sıklıkla yıkanması gerektiği uyarısında bulunuyor. Fakat yıllardır savaş bölgesinde kıtlık yaşayan Yemenliler için sabunla el yıkamak erişilmesi güç bir lüks haline geldiView on euronews Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemenlilerin yeterince içme suyu bile yok, ellerini nasıl yıkayacaklar?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemenlilerin yeterince içme suyu bile yok, ellerini nasıl yıkayacaklar? - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Maduro’nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haberler
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın ’Evde kalın’ çağrısı yaparken nefessiz kaldı Haberler
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya’da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Dünya Haberleri

19:08: Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor - Haberler 19:07: Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi - Haberler 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 19:03: 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü - Haberler 19:02: KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı