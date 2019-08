Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Suriye 'de rejim güçlerinin hava saldırılarına maruz kalan İdlib ve Hama illerinde yüz binlerce kişinin ağır şartlarda yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekerek, birçok yerleşim yerinde salgın hastalık riskine karşı uyarılarda bulundu.MSF Cenevre bürosundan yapılan açıklamaya göre, son üç ayda Suriye'nin İdlib ve Hama illerine düzenlenen bombalı saldırılarda, 450 bin kişi Türkiye sınırına kaçtı. Şiddeti daha da artan saldırılar nedeniyle temmuz, bu yılın en fazla ölüm ve yaralanma olayının yaşandığı ay oldu."Sık sık hastaneleri boşaltıyoruz"MSF destekli bir hastane saldırılarda hasar görürken, hava bombardımanı nedeniyle bazı MSF destekli tesisler de defalarca hizmetine ara verdi.Bölgedeki hastane yöneticilerinin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Hastalar, refakatçileri ve hastane çalışanları can derdinde. Uçaklar hastane üzerinde uçtukça, inanılmaz korkuyorlar, bazıları tesisi terk ediyor. Bir şey olur diye sık sık hastaneleri boşaltıyoruz. Bazı günler güvenli bölgelere gitmek zorunda kalıyoruz. İşimize ne kadar ara versek de acil servisi açık tutmak için çok çabalıyoruz. Bölgedeki bazı hastaneler on binlerce kişiye hizmet veriyor. Bir şey olduğunda insanlar için orada olmaktan başka seçeneğimiz yok.""Ciddi salgın riski var"Suriye'de MSF operasyon koordinatörü Lorena Bilbao, şu an yüz binlerce kişinin zor koşullarda yaşamını sürdürdüğünü belirtti.Bilbao, "Birçok yerleşim yeri aşırı kalabalık, altyapı yetersiz ve yaşam standartları hijyen gerekliliklerini karşılamıyor ve bunlar ciddi salgın hastalık riski oluşturuyor. İnsanlar temiz içme suyuna ulaşamazlarsa yakın zamanda dehidrasyon, ishal ve sudan bulaşan hastalıklarla karşılaşacağız ve bu halihazırda kritik olan durumu daha kötüleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.