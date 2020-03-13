Menü
Haberler ›› Dünya ››Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın - Haberler

Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın

Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti.

13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:02
Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın
Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koronavirüs salgının mülteciler arasında hızla yayılma riskinden dolayı, kampların derhal boşaltılması için Yunanistan 'a çağrıda bulundu.

Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Yunanistan, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi