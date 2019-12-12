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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğünü, 2 gazetecinin de kaçırıldığını duyurdu.

12.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:36Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğünü, 2 gazetecinin de kaçırıldığını duyurdu.
RSF'den yapılan açıklamada, Irak'taki durumun gazeteciler açısından giderek tehlikeli bir aldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, gazetecileri hedef alan tehditler kapsamında son olarak 6 Aralık'ta foto muhabiri Ahmed Muhanna'nın başkent 'taki gösterileri takip ederken kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateşe sonucu öldürüldüğü belirtildi.
Muhanna'nın gösteriler sırasında öldürülen 3'üncü gazeteci olduğuna yer verilen açıklamada, 4 Ekim'de Bağdat'ta Hişam Faris el-Azami, 7 Kasım'da Meysan vilayetinde Emced ed-Dahamat'ın öldürüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, 6 Aralık'ta 22 yaşındaki foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci'nin Bağdat'taki evinin önünden kaçırıldığı bilgisine de yer verildi.
Olaylarda ilk kaçırılan gazetecinin Muhammed eş-Şammari olduğu ve bir gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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