Haberler » Güncel » Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt - Haber

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un gazetecilere yaptığı hindi benzetmesinin ardından açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazetecilere yönelik sözlü tehdit ve saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

14.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:32Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt
Başbakanı Boyko Borisov'un gazetecilere yaptığı hindi benzetmesinin ardından açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazetecilere yönelik sözlü tehdit ve saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'da üst düzey yöneticilerin gazetecilere yönelik sözlü saldırıları ve tehditleri durdurmaları için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, üst düzey devlet görevlilerinin sözlü saldırıları arasında Başbakan Boyko Borisov'un basın mensuplarına yaptığı benzetme de yer aldı. Başbakan Borisov'un gazetecileri hindiye benzeterek alay edercesine hindi taklidi yaptığının belirtildiği açıklamada, basın özgürlüğü konusunda Bulgaristan'ın dünyada 111. sırada yer aldığına vurgu yapıldı.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'na söz konusu saldırıların kınanması konusunda çağrıda bulunuldu. - SOFYA

Bulgaristan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 00:32:56