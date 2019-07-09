09.07.2019 15:28
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat

Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat

Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Askeri ZBT, ambulanslar, mühimmat yüklü askeri tırlar, silah yüklü uçaksavar araçları ve komandoları taşıyan sivil otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoyun takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Kırıkhan, Türkiye, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:45   Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
16:44   Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
16:34   Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı
16:30   Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti
16:26   Otomobilin teker kısmına giren yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
16:25   80 yeni doktor Hipokrat yemini etti
16:23   ABD'de betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı