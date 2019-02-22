Sınıra Askeri Sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Hatay- Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
- Hatay
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Kaynak: DHA