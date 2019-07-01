01.07.2019 09:17
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Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.


TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı. Türkiye 'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Serinyol , Hassa ve Kırıkhan'dan yola çıkan askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

- Hatay
Kaynak: DHA
Komando , Suriye , Hatay , Güncel

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