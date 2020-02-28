Haberler » Güncel » Sınıra askeri sevkiyat - Haber

Sınıra askeri sevkiyat

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi.

28.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:50Sınıra askeri sevkiyat
'deki çeşitli birliklerden 'ın ilçesine yüzlerce asker sevk edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Öğlen saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.
(Umutcan İşledici - İsmet Biçen - Yakup Söylemez/İHA)

Kırıkhan, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 18:37:41