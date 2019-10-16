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Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi

Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi Şehir içinden ilerleyen tanklar sınıra gitti Tanklar sevgi gösterileri arasında sınıra gittiŞANLIURFA - Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç ve tank sevk edildi.

16.10.2019 20:34
Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
Şehir içinden ilerleyen tanklar sınıra gitti
Tanklar sevgi gösterileri arasında sınıra gitti
ŞANLIURFA - Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç ve tank sevk edildi. Şehir içinde ilerleyen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınır hattına girdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. 3'üncü Hudut Alay Komutanlığından çıkan tanklar, şehir içinde ilerleyerek Suriye sınırına gitti. Tankların şehirde ilerlemesi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tankların üzerindeki askerler de kalabalığı selamladı. Suriye'nin Telabyad kentine doğru giden tanklar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.
Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi

Şanlıurfa, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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